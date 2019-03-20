Мэй попросила ЕС перенести Brexit на 30 июня

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
"Я этим утром написала председателю Туску, чтобы проинформировать его, что Великобритания хочет продления действия статьи 50 (Лиссабонского договора - ИФ) до 30 июня", - заявила Т.Мэй в парламенте в среду.
Также Т.Мэй сообщила, что ее правительство намерено сделать предложения по третьему голосованию по соглашению о Brexit в британском парламенте.
"Правительство намерено выдвинуть предложения для третьего голосования", - заявила премьер.
Кроме того, британские власти распространили текст письма с просьбой о переносе Brexit, которое Т.Мэй отправила в Брюссель.
Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите на этой неделе.
Телеканал Sky News ранее сообщал, что Т.Мэй в письме попросит у ЕС перенести сроки Brexit. По данным телеканала, премьер предложит переместить Brexit не более чем на три месяца. Ожидалось, что Т.Мэй попросит перенести сроки Brexit до 30 июня. Телеканал CNBC со ссылкой на британский источник в Брюсселе сообщил, что письмо будет направлено до Совета ЕС, который состоится 21-22 марта.
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