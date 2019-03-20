Глава BP заявляет о готовности участвовать в восстановлении доверия между Москвой и Лондоном

BP готова содействовать восстановлению доверия между Москвой и Лондоном, налаживание российско-британских отношений пошло бы на пользу обеим странам, считает главный исполнительный директор британской компании Роберт Дадли.
"Мне кажется, что хорошие отношения пойдут на пользу обеим странам", - сказал он в среду на встрече президента России Владимира Путина с представителями британских деловых кругов.
По словам Р.Дадли, в BP "готовы активно участвовать в усилиях по восстановлению доверия для взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами".
"Мы очень ценим ту поддержку, которую вы нам оказываете на протяжении последних лет, господин президент. Мы ценим то доверие, которое нам оказывает Россия, чтобы работать с российскими природными ресурсами, я имею в виду наши отношения с "Роснефтью", - также заметил Р.Дадли.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»