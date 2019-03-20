Нефть дешевеет на опасениях по поводу торговых переговоров США и КНР, Brent у $67,3 за баррель

Нефтяной рынок отреагировал снижением на слухи о возможных проблемах в ходе торговых переговоров США и Китая, несмотря на данные Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в Штатах.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:28 мск подешевели на $0,28 (0,41%) - до $67,33 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель, торги которым прекращаются в среду, на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,58 (0,98%) - до $58,45 за баррель. Более активно торгуемый майский контракт подешевел на $0,6 (1,01%) - до $58,69 за баррель.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, китайская сторона возражает против целого ряда американских требований. Вместе с тем стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на будущей неделе планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс переговорам по заключению торгового соглашения с Китаем.

"Настроение инвесторов ухудшилось ввиду возобновления опасений по поводу переговоров, - отметил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок. - Те, кто сделал ставку на рост цен на нефть, будут внимательно следить за запасами топлива в США".

Как стало известно накануне из отчета API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 15 марта, сократились на 2,133 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали повышения на 309 тыс. баррелей.

При этом резервы бензина на прошлой неделе упали на 2,794 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,125 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 1,607 млн баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 1 млн баррелей.

Тем временем ранее аналитики Morgan Stanley улучшили прогнозы цен для нефти марки Brent на третий квартал 2019 года на $12,5, до $75 за баррель, ожидая дефицита этого топлива на мировом рынке в размере порядка 800 тыс. баррелей в сутки.