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Внешняя политика 20.03.2019 17:56

Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает сайт главы государства.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Сердечно поздравляю Вас со вступлением в должность Президента Республики Казахстан.

Азербайджан и Казахстан связывают многовековые узы дружбы и сотрудничества. Уверен, что наши межгосударственные отношения, основанные на этих добрых традициях, будут и впредь развиваться и расширяться на благо наших народов и стран. Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей предстоящей деятельности на посту главы государства»,- говорится в поздравлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]