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Дальнее зарубежье 20.03.2019 23:20

Турция продолжает получать F-35 от США по плану

США готовятся передать Турции еще два истребителя-бомбардировщика F-35, передает в среду Анатолийское агентство новостей со ссылкой на представителя Пентагона Джо Делла Ведову.

Представитель американского оборонного ведомства сказал, что сейчас на базе ВВС США "Люк" в штате Техас уже базируются два турецких F-35A.

"Завершается подготовка к отправке на базу еще двух самолетов. При этом первые два самолета планируется переправить в Турцию уже в ноябре этого года", - приводит агентство слова Дж. Делла Ведовы.

По его словам, на базе в Техасе проходят обучение турецкие пилоты. "Все идет по плану, пока нам не заявят об обратном", - подчеркнул представитель Пентагона.

На прошлой неделе глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара получит истребители F-35 в ноябре 2019 года.

Он отметил, что, несмотря на заявления Вашингтона о вероятном приостановлении участия Анкары в программе F-35 в связи с контрактом по покупке российской зенитно-ракетной системы С-400, Турция пока не сталкивалась с проблемами по данному вопросу.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, САМОЛЕТЫ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]