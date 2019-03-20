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Дальнее зарубежье 20.03.2019 23:10

Великобритании придется выйти из ЕС без соглашения, если гарантии Мэй не заслужат доверия - МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потребовал от британского премьер-министра Терезы Мэй гарантий надежности дальнейших планов Великобритании по Brexit, передали в среду западные СМИ.

"Ситуация, в которой Мэй не сможет предоставить достаточных гарантий надежности своей стратегии в Европейском совете, приведет к отказу от просьбы (переноса Brexit - ИФ) и выбору варианта выхода (Великобритании из ЕС - ИФ) без соглашения", - приводят издания слова французского министра.

Ранее Т. Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. Ожидается, что этот вопрос лидеры стран ЕС рассмотрят на саммите на этой неделе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, БРИТАНИЯ, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]