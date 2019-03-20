В ООН обеспокоены воздействием санкций США на рядовых граждан Венесуэлы

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в среду заявила, что введение США ограничительных мер в отношении Венесуэлы может усилить экономический кризис в этой стране.
"Я обеспокоена тем, что недавние санкции США, связанные с продажей венесуэльской нефти, могут способствовать обострению экономического кризиса с возможными последствиями для основных прав людей и их благосостояния", - сказала М.Бачелет, выступая в Совете по правам человека ООН.
По ее мнению, в случае усиления ограничительных мер со стороны США могут пострадать рядовые граждане Венесуэлы.
Накануне министерство финансов США внесло в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) государственную горнодобывающую компанию Minerven (Compania general de mineria de Venezuela), а также Андриана Антонио Пердомо Мата, который в прошлом году возглавил компанию Minerven.
Президент США Дональд Трамп не исключил введения еще более серьезных санкций против Венесуэлы в будущем.
После начала политического кризиса в Венесуэле США уже вводили санкции в отношении ряда лиц этой страны. В частности, в конце января администрация США решила ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
Впоследствии Минфин США добавил в санкционный список шесть граждан Венесуэлы в связи с блокировкой гуманитарной помощи от иностранных государств 23 февраля 2019 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»