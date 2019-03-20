Ford планирует инвестировать $900 млн в сборку электромобилей и беспилотных машин в Мичигане

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. планирует направить порядка $900 млн в производство электромобилей и самоуправляемых автомобилей на своем заводе в городе Флэт-Рок в штате Мичиган.
Как говорится в пресс-релизе компании, инвестиции позволят создать дополнительно около 900 рабочих мест.
План компании предусматривает расширение мощностей завода для выпуска на нем электромобилей нового поколения. Также здесь будут производиться новые версии Mustang.
Кроме того, Ford планирует запустить на этом заводе операции по работе с беспилотными автомобилями. Здесь планируется оснащение уже готовых автомобилей технологиями, позволяющими им ездить без водителей, и отделка их интерьера.
Как подчеркивается в сообщении, речь идет в первую очередь об автомобилях для коммерческого использования.
Акции Ford дешевеют на 2,2% в ходе торгов в среду. С начала года капитализация компании выросла на 11%, до $34,71 млрд.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»