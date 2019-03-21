Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.03.2019 08:54

Большинство британцев назвали процесс Brexit унижением для страны - опрос

Девять из десяти жителей Великобритании (90%) считают, что их страна находится в унизительном положении из-за затяжного процесса выхода из Евросоюза, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в среду британским телеканалом Sky News.

При этом лишь 7% опрошенных позитивно относятся к процессу Brexit. Остальные 3% респондентов затруднились ответить на вопрос об отношении к Brexit.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос лидеры стран ЕС рассмотрят на саммите на этой неделе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ОПРОС


Похожие новости


Мэй сожалеет, что Великобритания не сможет выйти из ЕС 29 марта Мэй не собирается проводить повторный референдум по Brexit Британцы предпочитают выход из ЕС без соглашения переносу Brexit - опрос Британский парламент не может в третий раз голосовать по Brexit без изменений предложения о выходе - спикер Британский парламент может во вторник проголосовать по Brexit, если будут шансы на поддержку соглашения - министр Мэй попросит парламент до 20 марта одобрить соглашение по Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]