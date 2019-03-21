Глава Минобороны Туркменистана получил предупреждение за непредотвращенный сход селя

Распоряжением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова министру обороны генерал-майору Бегенчу Гундогдыеву вынесено предупреждение, сообщило в среду Государственное информационное агентство республики.

Как говорится в сообщении, предупреждение вынесено "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, несвоевременное принятие мер по организации необходимых работ, связанных с предотвращением селевого потока".

Другим распоряжением Г.Бердымухамедов с той же формулировкой объявил выговор замглавы Минобороны - начальнику Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Доврану Дурдыеву.

Официальные туркменские СМИ за последние месяцы ничего не сообщали о сошедшем в республике селевом потоке и его последствиях.

Б.Гундогдыев во второй раз был назначен министром обороны Туркменистана в июне 2018 года.

Первый раз он занимал этот пост в 2011-2015 гг.

7 июля 2011 года в результате воспламенения пиротехнических средств на складах в окрестностях города Абадан погибли двое военнослужащих и 13 гражданских лиц были частично повреждены окрестные жилые дома и сооружения.

По итогам расследования Б.Гундогдыев получил строгий выговор с предупреждением "за неудовлетворительное исполнение служебных обязанностей, ослабление контроля за состоянием дел на складах боеприпасов в окрестностях города Абадан, в результате чего там допущено возникновение чрезвычайной ситуации". Тогда же он был понижен в звании до полковника.

В 2013 году был вновь повышен в звании.

В 2015 году он вновь получил строгий выговор "за допущение ослабления дисциплины в структуре Министерства обороны".

В 2016-2018 гг. возглавлял Госпогранслужбу. В декабре 2016 года Б.Гундогдыев вновь получил строгий выговор с предупреждением, что в случае не исправления в кратчайшие сроки допущенных недостатков, он будет освобожден от должности начальника Погранслужбы.

В августе 2017 года получил строгий выговор с последним предупреждением и понижением в звании до полковника за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственной службы. Звание генерал-майор ему вновь присвоили в марте 2018 года.