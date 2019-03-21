ФРС не ждет изменений ставки в 2019г после ухудшения макропрогнозов для США

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) не ожидают изменения процентных ставок в 2019 году после ухудшения большинства макропрогнозов на ближайшие два года.

В декабре Федрезерв рассчитывал, что в 2019 году ставки будут повышены дважды, однако был вынужден пересмотреть прогнозы из-за ослабления роста экономической активности в США и внешних рисков. В итоге заявления ФРС оказались более "голубиными", чем ожидали аналитики Уолл-стрит.

Медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам мартовского заседания указали на то, что в 2020 году руководители ФРС по-прежнему планируют провести одно повышение.

Средняя оценка долгосрочного нейтрального значения ставки, при котором экономическая активность не испытывает ограничений и не получает стимулов, оставлена на отметке 2,8%.

Прогноз экономического подъема в 2019 году снижен с 2,3% до 2,1%, в 2020 году - с 2% до 1,9%, в 2021 году - подтвержден на уровне 1,8%.

В долгосрочной перспективе нормой роста станут темпы на уровне 1,9%, что соответствует декабрьским оценкам.

ФРС снизила прогноз инфляции (индекс PCE) на 2019 год с 1,9% до 1,8%, на 2020 и 2021 годы - с 2,1% до 2%. Прогноз ЦБ на долгосрочную перспективу предусматривает 2%-ную инфляцию в соответствии с его мандатом.

При этом руководители ФРС ожидают, что базовая инфляция (Core PCE) все три года будет равна целевым 2%.

Безработица, согласно оценкам руководителей ФРС, к концу 2019 года составит 3,7% вместо ожидавшихся ранее 3,5%. Далее она будет понемногу расти: до 3,8% в 2020 году и до 3,9% в 2021 году, тогда как в декабре предполагалось 3,6% и 3,8% соответственно.

Как сообщалось, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания 19-20 марта сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 2,25-2,50% годовых.