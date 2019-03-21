В Тегеране опровергают информацию о совместной с Турцией военной операции

Представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи в среду заявил, что Иран никогда не проводил какие-либо совместные военные операции с Турцией в пограничных районах двух стран, передает агентство ИРНА.
Таким образом он прокомментировал информацию, появлявшуюся в иранских и зарубежных СМИ, о совместной ирано-турецкой операции против курдских боевиков.
Ранее на этой неделе в генеральном штабе иранских вооруженных сил уже опровергали факт участия Ирана в операции турецких военных против Рабочей партии Курдистана (РПК) на востоке Турции.
РПК в Турции считается террористической организацией.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»