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Дальнее зарубежье 21.03.2019 10:05

В Тегеране опровергают информацию о совместной с Турцией военной операции

Представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи в среду заявил, что Иран никогда не проводил какие-либо совместные военные операции с Турцией в пограничных районах двух стран, передает агентство ИРНА.

Таким образом он прокомментировал информацию, появлявшуюся в иранских и зарубежных СМИ, о совместной ирано-турецкой операции против курдских боевиков.

Ранее на этой неделе в генеральном штабе иранских вооруженных сил уже опровергали факт участия Ирана в операции турецких военных против Рабочей партии Курдистана (РПК) на востоке Турции.

РПК в Турции считается террористической организацией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ТУРЦИЯ, ОПЕРАЦИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]