В Тегеране опровергают информацию о совместной с Турцией военной операции

Представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи в среду заявил, что Иран никогда не проводил какие-либо совместные военные операции с Турцией в пограничных районах двух стран, передает агентство ИРНА.

Таким образом он прокомментировал информацию, появлявшуюся в иранских и зарубежных СМИ, о совместной ирано-турецкой операции против курдских боевиков.

Ранее на этой неделе в генеральном штабе иранских вооруженных сил уже опровергали факт участия Ирана в операции турецких военных против Рабочей партии Курдистана (РПК) на востоке Турции.

РПК в Турции считается террористической организацией.