Глава новозеландского МИД в Турции выяснит ситуацию с высказываниями Эрдогана о трагедии в Крайстчерче, сообщила премьер Новой Зеландии

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в среду, что вице-премьер и глава МИД страны Уинстон Питерс отправится в Турцию, чтобы "прояснить" слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о трагедии в новозеландском городе Крайстчерч.
"Наш вице-премьер будет прояснять эти комментарии в Турции. Он направляется туда, чтобы выяснить истинное положение дел, лицом к лицу", - приводят западные СМИ слова Дж.Ардерн.
По ее словам, У.Питерс будет добиваться безотлагательного прояснения ситуации.
В прошлую пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.
Ранее Р.Эрдоган заявил, что подозреваемый в нападении на мечети в Новой Зеландии австралиец Брентон Таррант дважды приезжал в Турцию. Турецкий президент в телеинтервью напомнил, что в результате сражения за Константинополь в ходе Первой мировой войны (Галлиполийское сражение), которое вела Антанта, и в котором участвовала Австралия, погибли около 8 тыс. австралийцев. Р.Эрдоган заявил, что те австралийцы, которые в Турции выступают против ислама, могут повторить судьбу своих предков.
Позже премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что может рассмотреть вопрос о реальных действиях в отношении Турции в ответ на высказывание турецкого президента.
В свою очередь руководитель Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что слова Р.Эрдогана о трагедии были вырваны из контекста.
"Слова президента Эрдогана, к сожалению, были вырваны из контекста", - написал он в своем аккаунте в Twitter.
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