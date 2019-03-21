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Дальнее зарубежье 21.03.2019 10:28

Мэй не собирается проводить повторный референдум по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила, что не намерена организовывать повторный референдум по вопросу о выходе из ЕС.

"Некоторые предлагали провести второй референдум. Я не думаю, что вы (британцы - ИФ) этого хотите. И я сама тоже этого не хочу. Мы уже задали вам этот вопрос (о том, нужно ли выйти из ЕС - ИФ), и вы дали ответ", - заявила она в обращении к согражданам.

Т.Мэй выразила надежду на то, что британский парламент в итоге одобрит сделку по выходу из ЕС, которую она согласовала с Брюсселем. "Это соглашение претворяет в жизнь то, о чем вы попросили нас на референдуме. И оно - лучший вариант из всех тех, которые можно было согласовать на переговорах", - отметила премьер.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]