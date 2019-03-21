ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737-Max 8

ФБР присоединилось к уголовному расследованию по сертификации самолета Boeing 737-Max, сообщает Seattle Times.
Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.
Уточняется, что расследование того, как Федеральное авиационное управление (FAA) одобрило самолет, началось вскоре после того, как Lion Air 737-Max 8 разбился в Индонезии в октябре, убив 189 человек.
Согласно статье, уголовный отдел Министерства юстиции контролирует расследование, а генеральный инспектор Департамента транспорта проводит его.
Boeing отказался комментировать расследование.
FAA заявила, что следует традиционному процессу сертификации самолетов.
Ранее сообщалось, что министр транспорта США Элейн Чао просит генерального инспектора при министерстве изучить процесс получения сертификации Boeing 737-MAX 8 после двух авиакатастроф с самолетами этого типа.
Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Она стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 30 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана
Алиев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана
Эгейский контейнерный терминал Petlim переименован в SOCAR Terminal
ЕК одобрила слияние Wintershall и DEA
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь сократились на 3%
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4
Российских космонавтов не будут привлекать к наземным экспериментам по моделированию полёта в дальний космос
Туристический рынок Египта восстанавливается рекордными темпами
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»