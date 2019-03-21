Пауэлл дал сигнал о длительной паузе в повышении ставок из-за рисков и слабой инфляции

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции в среду дал понять, что приостановка повышения процентных ставок может оказаться длительной на фоне инфляции в США ниже целевого уровня и существенных рисков.

Инвесторы и аналитики все чаще говорят о том, что Федрезерв завершил нормализацию процентных ставок, хотя руководители ЦБ ожидают еще одного повышения в следующем году.

"Мы не видим в поступающих данных сигналов о том, что нам следует двигаться в каком-либо направлении. Данные предполагают, что нам следует сохранять терпение и позволить ситуации проясниться, - заявил Дж.Пауэлл. - Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем прогнозы занятости и инфляции ясным образом потребуют изменения денежно-кредитной политики".

Слово "терпение", которое в этом году стало определяющим для денежно-кредитной политики ФРС, прозвучало в ходе выступления Дж.Пауэлла в тех или иных сочетаниях 12 раз.

"Сейчас отличное время для нас проявить терпение" и не спешить с повышением процентных ставок, сказал глава ФРС.

Несмотря на отказ от повышения процентных ставок в этом году (в декабре ожидалось, что они будут подняты дважды) и ухудшение макроэкономических прогнозов, Дж.Пауэлл подчеркнул, что и обновленный прогноз ФРС остается позитивным. "Частично в силу того, что фундаментальные факторы остаются сильными. Рынок труда сохраняет силу по большинству показателей. Доходы растут. Безработица очень низкая. Доверие домохозяйств и бизнеса находится на привлекательном уровне, а финансовые условия более благоприятны, чем пару месяцев назад", - констатировал Дж.Пауэлл.

Вместе с тем инфляция в США остается сдержанной, инфляционные ожидания на будущее близки к нижней границе прежних прогнозных диапазонов, отметил он. Эта ситуация заставляет ФРС отложить любые действия. Дж.Пауэлл назвал слишком низкую инфляцию "одним из самых существенных вызовов нашего времени".

В его выступлении не прозвучало сравнений с ситуацией в Японии, десятилетиями погруженной в дефляцию, но ряд аналитиков полагает, что именно японский пример пугает Федрезерв. Вместе с тем на Уолл-стрит считают, что мартовские решения и сигналы ФРС могут способствовать более значительному усилению инфляции, чем представляется руководителям центробанка.

ФРС не видит необходимости дополнительно стимулировать экономику. "Данные не посылают сигнал о том, что ФРС должна снизить процентные ставки", - ответил Дж.Пауэлл на вопрос из аудитории.

Вместе с тем "с прошлого года мы заметили некоторые события в нашей стране и по всему миру, которые требуют пристального внимания", сообщил глава ФРС. Он возвращался к этим рискам на протяжении всей речи: ослабление роста в Европе и Китае, выход Великобритании из Евросоюза и продолжающиеся торговые переговоры США и КНР - все эти факторы, похоже, будут влиять на дальнейшие действия ФРС наряду с макроэкономическими показателями и прогнозами.