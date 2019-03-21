Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $68,64 за баррель

Цены на нефть продолжают подниматься в четверг после увеличения до максимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии.
Поддержку рынку в среду оказали данные Минэнерго США, указавшие на максимальное с июля прошлого года сокращение запасов нефти в Штатах при существенном росте экспорта.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $68,64 за баррель, что на $0,14 (0,2%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,89 (1,32%) - до $68,50 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,04 (0,07%) - до $60,27 за баррель. По итогам торгов в среду контракт вырос в цене на $0,94 (1,59%) - до $60,23 за баррель.
Как стало известно в среду, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,59 млн баррелей, рекордными темпами с июля 2018 года. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 1,75 млн баррелей.
Запасы бензина в стране упали на 4,59 млн баррелей, дистиллятов - на 4,13 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов, как бензина, так и дистиллятов, на 2,1 млн баррелей.
Экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 15 марта, вырос до 3,39 млн баррелей в сутки - это второй из самых высоких показателей с 1993 года.
"Снижение запасов нефти на две трети обусловлено увеличением объема экспорта", - отмечает аналитик по энергетическому сектору WTRG Economics Джеймс Уильямс.
"Кроме того, выросло использование нефтеперерабатывающих мощностей в США, хотя обычно в это время года оно снижается в связи с сезонным техническим обслуживанием предприятий", - цитирует эксперта MarketWatch.
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