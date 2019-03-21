США продлили для Ирака исключение из санкций против энергетики Ирана

Администрация США вновь предоставила Ираку право продолжать закупки энергоносителей из Ирана в обход своих санкций, введенных против Тегерана, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

В предыдущий раз Вашингтон сделал исключение для Ирака в декабре 2018 года, продлив для Ирака сроки закупок иранских газа и электричества с 45 до 90 дней: действие этой меры заканчивалось 19 марта.

По данным "Пресс-ТВ", освобождение от исполнения обязательств, предусмотренных санкциями США, для Ирака предусмотрено на срок в 90 дней, в течение которых Багдад сможет приобретать газ и электроэнергию у Ирана.

В то же время в Госдепе США пообещали продолжать работать над снижением зависимости Ирака от иранской энергетики.

"Пресс-ТВ" напоминает, что в настоящий момент 45% электроэнергии, вырабатываемой в Ираке, генерируются из иранского газа.

США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий и восстановили санкции в отношении Ирана.

Остальные участники ядерной сделки - Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - придерживаются достигнутого в 2015 году соглашения, которое подразумевает снятие санкций с Тегерана, и рассчитывают на сотрудничество с Ираном.