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Регион 21.03.2019 10:43

Духовный лидер Ирана призвал развивать экономику в условиях санкций

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи привал в условиях возобновления американских санкций сконцентрировать внимание на развитии производства.

"Особенно в последние месяцы ухудшились условия жизни населения", - заявил он в телеобращении по случаю иранского Нового года (21 марта 2019 - 20 марта 2020).

Аятолла подчеркнул: "Экономика является наиболее серьезной и первостепенной проблемой, требующей решения".

По его словам, наиболее срочными задачами являются стабилизация обменного курса национальной валюты, повышение покупательной способности и рост производства.

Президент Ирана Хасан Рухани также выступил по местному телевидению и заявил: "Эти проблемы начались с действий клятвопреступников и тех, кто недавно пришел к власти в Вашингтоне, но их решение в наших руках".

Он обратился к представителям различных фракций внутри страны и подчеркнул: "Чем прочнее наше единство, тем отчетливее враг понимает, что с этими санкциями наша нация становится более сплоченной, тем скорее он придет в отчаяние и будет сожалеть".

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Тэги: ИРАН, ЛИДЕР, СТРАНА, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]