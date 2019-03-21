Духовный лидер Ирана призвал развивать экономику в условиях санкций

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи привал в условиях возобновления американских санкций сконцентрировать внимание на развитии производства.
"Особенно в последние месяцы ухудшились условия жизни населения", - заявил он в телеобращении по случаю иранского Нового года (21 марта 2019 - 20 марта 2020).
Аятолла подчеркнул: "Экономика является наиболее серьезной и первостепенной проблемой, требующей решения".
По его словам, наиболее срочными задачами являются стабилизация обменного курса национальной валюты, повышение покупательной способности и рост производства.
Президент Ирана Хасан Рухани также выступил по местному телевидению и заявил: "Эти проблемы начались с действий клятвопреступников и тех, кто недавно пришел к власти в Вашингтоне, но их решение в наших руках".
Он обратился к представителям различных фракций внутри страны и подчеркнул: "Чем прочнее наше единство, тем отчетливее враг понимает, что с этими санкциями наша нация становится более сплоченной, тем скорее он придет в отчаяние и будет сожалеть".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»