Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing 737 Max прежде чем вновь допустить их к полетам

Авиационные власти Канады и европейских стран самостоятельно, независимо от Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, проверят безопасность самолетов Boeing 737 Max и новое программное обеспечение (ПО), над которым работает производитель, сообщило агентство АП.
В настоящее время самолеты этой модели не допущены к полетам практически во всех странах мира.
Компания Boeing рассчитывает к понедельнику следующей недели обновить ПО, используемое на Boeing 737 Max, предотвращающее кабрирование (подъем носа лайнера в полете), а FAA планирует вновь сертифицировать самолет, а также провести переподготовку пилотов в апреле-мае.
Вместе с тем, как сообщил представитель европейского регулятора Патрик Кью, будет проведена "очень глубокая и конкретная проверка" изменений, которые проведут Boeing и FAA для обеспечения безопасности эксплуатации самолетов.
"Я могу гарантировать, что мы с нашей стороны не допустим самолеты к полетам до тех пор, пока не получим приемлемые ответы на то, что сделано со стороны FAA", - заявил чиновник.
Министр транспорта Канады Марк Гарно также сообщил, что "когда изменения в ПО будут завершены, а на это требуется несколько недель, мы в Канаде проведем свою сертификацию, даже если это будет уже сделано FAA".
В то же время, прокуроры Минюста США выдали несколько повесток в рамках расследования по сертификации Boeing 737 Max FAA, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что следователи изучают, каким образом компания сертифицировала самолет, и данные об этой процедуре. Телеканал уточняет, что расследование ведут отделение ФБР в Сиэтле и уголовный отдел Минюста в Вашингтоне.
О намерении заслушать представителей производителя и FAA уже заявили в американском сенате.
Безопасность Boeing 737 Max была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.
В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.
Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.
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