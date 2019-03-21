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Дальнее зарубежье 21.03.2019 13:08

Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing 737 Max прежде чем вновь допустить их к полетам

Авиационные власти Канады и европейских стран самостоятельно, независимо от Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, проверят безопасность самолетов Boeing 737 Max и новое программное обеспечение (ПО), над которым работает производитель, сообщило агентство АП.

В настоящее время самолеты этой модели не допущены к полетам практически во всех странах мира.

Компания Boeing рассчитывает к понедельнику следующей недели обновить ПО, используемое на Boeing 737 Max, предотвращающее кабрирование (подъем носа лайнера в полете), а FAA планирует вновь сертифицировать самолет, а также провести переподготовку пилотов в апреле-мае.

Вместе с тем, как сообщил представитель европейского регулятора Патрик Кью, будет проведена "очень глубокая и конкретная проверка" изменений, которые проведут Boeing и FAA для обеспечения безопасности эксплуатации самолетов.

"Я могу гарантировать, что мы с нашей стороны не допустим самолеты к полетам до тех пор, пока не получим приемлемые ответы на то, что сделано со стороны FAA", - заявил чиновник.

Министр транспорта Канады Марк Гарно также сообщил, что "когда изменения в ПО будут завершены, а на это требуется несколько недель, мы в Канаде проведем свою сертификацию, даже если это будет уже сделано FAA".

В то же время, прокуроры Минюста США выдали несколько повесток в рамках расследования по сертификации Boeing 737 Max FAA, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что следователи изучают, каким образом компания сертифицировала самолет, и данные об этой процедуре. Телеканал уточняет, что расследование ведут отделение ФБР в Сиэтле и уголовный отдел Минюста в Вашингтоне.

О намерении заслушать представителей производителя и FAA уже заявили в американском сенате.

Безопасность Boeing 737 Max была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

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Тэги: США, КАНАДА, ЕВРОПА, BOEING


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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