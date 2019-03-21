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ТЭК 21.03.2019 11:16

Азербайджан в январе-феврале увеличил производство электроэнергии на 1,4%

Объем выработки электроэнергии в Азербайджане в январе-феврале 2019 года составил 4 млрд 178,7 млн кВт/час, что на 1,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом производство товарной электроэнергии в стране за отчетный период составило 4 млрд 34,6 млн кВт/час (рост на 1,7%).
Тепловые электростанции ОАО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии в Азербайджане – ИФ) в январе-феврале 2019 года выработали 3 млрд 829,2 млн кВт/час товарной электроэнергии (рост на 1,4%), гидроэлектростанции – 181,6 млн кВт/час (спад на 1,8%). Кроме этого, в январе-феврале 2019 года в республике произведено товарной ветряной электроэнергии в объеме 18,7 млн кВт/час (рост в 7,8 раза), солнечной – 5,1 млн кВт/час (рост на 15,9%).
Разница между общим и товарным показателями производства электроэнергии объясняется тем, что ОАО «Азерэнержи» часть произведенной электроэнергии использует для удовлетворения собственных потребностей.
По данным Минэнерго, объем выработки электроэнергии в Азербайджане в 2018 году составил 25 млрд 256,1 млн кВт/час, что на 13,7% выше показателя 2017 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]