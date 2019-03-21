Доллар продолжает дешеветь к основным валютам после заседания ФРС

Доллар США дешевеет относительно всех основных мировых валют на торгах в четверг после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого указали на дальнейшее смягчение позиции центробанка.
Федрезерв сохранил базовую процентную ставку и сократил число возможных повышений в этом году с двух до нуля. Вместе с тем руководители Федрезерва ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.
Ужесточение политики Федрезервом в прошлом году стало двигателем роста стоимости американской валюты, однако с декабря тон заявлений американского центробанка резко изменился.
Курс евро к доллару США на торгах в четверг поднялся до $1,1420 по сравнению с $1,1413 на закрытие предыдущей сессии. В среду доллар подешевел на 0,5% относительно европейской валюты.
Стоимость доллара к иене уменьшилась в ходе торгов до 110,51 иены против 110,7 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 126,21 иены по сравнению с 126,35 иены.
Курс фунта стерлингов к доллару США вырос в четверг до $1,3212 с $1,3198.
Валюты азиатских emerging markets также дорожают в ходе торгов.
"Исход заседания ФРС очень благоприятен для развивающихся рынков", - отмечает валютный аналитик Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Дэнни Фан.
"Трейдеры переоценивают ситуацию, полностью сводя на нет закладывавшиеся ранее в курс доллара ожидания будущего ужесточения политики Федрезервом", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Юань, южнокорейская вона, индийская и индонезийская рупии, а также южноафриканский рэнд дорожают относительно американской валюты в четверг.
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