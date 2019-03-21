Минздрав РФ предложил запретить продажу крепкого алкоголя для лиц младше 21 года

Законопроект о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции для людей младше 21 года опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Предлагаемые законопроектом изменения позволят внедрить запрет продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема лицам, не достигшим возраста 21 года", - говорится в проекте, опубликованном Минздравом РФ в четверг.
Как ожидается, в случае принятия законопроект вступит в силу в январе следующего года.
В настоящее время разрешено продавать алкоголь лицам старше 18 лет, то есть совершеннолетним.
В декабре 2018 года Минздрав РФ сообщил, что начал подготовку законопроекта об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года.
"В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе, на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года", - цитировала 14 декабря пресс-служба ведомства слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддержал предложение Минздрава о повышении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года. "Наркологическое сообщество приветствует это решение, оно давно назревало. Это очень здорово, потому что мы считаем, что подростковый возраст среднестатистически заканчивается все-таки к 21 году", - сказал Е.Брюн "Интерфаксу" 31 декабря 2018 года.
Он напомнил о разных стадиях взросления человека. "Иногда ругают это предложение, и не вполне добросовестные критики говорят, что в армию уже можно идти в 18 лет, а выпить - нет. Но наши функции взрослеют и устанавливаются в разные возрастные периоды. Мы учимся ходить в год, говорить - в три-пять лет. Физически человек созревает к 18 годам и может заниматься спортом, cлужить в армии и т.д. А вот психологически он созревает в среднем к 21 году", - сказал Е.Брюн.
Он считает, что запрет продажи табака до 21 года станет "следующим шагом".
В феврале 2018 года В.Скворцова привела данные, согласно которым в России уровень смертности среди мужчин в 3,5 раза превышает смертность женского населения. "Она (смертность) напрямую ассоциируется с вредными привычками, прежде всего, со злоупотреблением алкогольными напитками", - заявила министр.
В Минздраве РФ отмечают, что в 2018 году предварительный показатель смертности среди мужчин составил 720 смертей на 100 тысяч человек, среди женщин - 208 на 100 тыс. "Нам надо достичь 530 - у мужчин и 180 - у женщин. То есть, снизить на треть", - сказала министр.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»