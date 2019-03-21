Столтенберг: НАТО готовится к присутствию большего числа российских ракет в Европе

НАТО готовится к увеличению количества российских ядерных ракет в Европе, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Россия ответственна за то, что поставила под угрозу ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ), разрабатывая ракету 9М729. Цель НАТО - сохранить ДРСМД, и у России еще есть возможность вернуться к соблюдению договора", - сказал Й.Столтенберг в интервью "Интерфаксу".
"В то же время, мы готовимся жить в мире без ДРСМД и с большим (ударение на первом слоге - ИФ) количеством российских ядерных ракет в Европе", - заявил генсек НАТО.
Он отметил, что в НАТО "продолжают внимательно изучать последствия размещения российских ракет средней дальности для нашей безопасности".
"Мы не будем предвосхищать результаты этого анализа или работы в НАТО. Любой наш ответ будет разработан коллективно, всеми союзниками и будет взвешенным и оборонительным", - заявил Й.Столтенберг.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 30 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана
Алиев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана
Эгейский контейнерный терминал Petlim переименован в SOCAR Terminal
ЕК одобрила слияние Wintershall и DEA
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь сократились на 3%
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4
Российских космонавтов не будут привлекать к наземным экспериментам по моделированию полёта в дальний космос
Туристический рынок Египта восстанавливается рекордными темпами
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»