Столтенберг: НАТО готовится к присутствию большего числа российских ракет в Европе

НАТО готовится к увеличению количества российских ядерных ракет в Европе, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Россия ответственна за то, что поставила под угрозу ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ), разрабатывая ракету 9М729. Цель НАТО - сохранить ДРСМД, и у России еще есть возможность вернуться к соблюдению договора", - сказал Й.Столтенберг в интервью "Интерфаксу".

"В то же время, мы готовимся жить в мире без ДРСМД и с большим (ударение на первом слоге - ИФ) количеством российских ядерных ракет в Европе", - заявил генсек НАТО.

Он отметил, что в НАТО "продолжают внимательно изучать последствия размещения российских ракет средней дальности для нашей безопасности".

"Мы не будем предвосхищать результаты этого анализа или работы в НАТО. Любой наш ответ будет разработан коллективно, всеми союзниками и будет взвешенным и оборонительным", - заявил Й.Столтенберг.