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Финансы 21.03.2019 12:45

Россия размещает 16-летние евробонды в долларах и доразмещает выпуск-2025 в евро

Минфин РФ открыл книгу заявок на два транша еврооблигаций: министерство размещает новый 16-летний долларовый выпуск и доразмещает выпуск евробондов в евро с погашением в декабре 2025 года (объем в обращении 1 млрд евро), сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир доходности долларового транша составляет около 5,5%, транша в евро - около 2,625%.

Организаторы сделки - "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МИНФИН, ЕВРОБОНДЫ, ОРИЕНТИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]