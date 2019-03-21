Россия размещает 16-летние евробонды в долларах и доразмещает выпуск-2025 в евро

Минфин РФ открыл книгу заявок на два транша еврооблигаций: министерство размещает новый 16-летний долларовый выпуск и доразмещает выпуск евробондов в евро с погашением в декабре 2025 года (объем в обращении 1 млрд евро), сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Ориентир доходности долларового транша составляет около 5,5%, транша в евро - около 2,625%.
Организаторы сделки - "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»