Россия размещает 16-летние евробонды в долларах и доразмещает выпуск-2025 в евро

Минфин РФ открыл книгу заявок на два транша еврооблигаций: министерство размещает новый 16-летний долларовый выпуск и доразмещает выпуск евробондов в евро с погашением в декабре 2025 года (объем в обращении 1 млрд евро), сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир доходности долларового транша составляет около 5,5%, транша в евро - около 2,625%.

Организаторы сделки - "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.