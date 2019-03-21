Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь сократились на 3%

Объем перевозки грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь 2019 года составил 4 млн 69,1 тыс. тонн, что на 3% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, за отчетный период 957,7 тыс. тонн или 23,5% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 2 млн 685 тыс. тонн или 66% - автомобильный, 426,4 тыс. тонн или 10,5% - морской транспорт.

Как сообщалось, в 2018 году по TRACECA через Азербайджан было перевезено 52 млн 673,9 тыс. тонн грузов, в том числе 9 млн 344,8 тыс. тонн или 17,7% транзитных.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова