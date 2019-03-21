Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.03.2019 17:30

Снижение налогов на СПГ для генкомпаний Южной Кореи может дополнительно поддержать спрос на газ

Южная Корея с апреля снизит налоги на сжиженный природный газ (СПГ) для генерирующих компаний на 75% и повысит сборы за использование угля, чтобы снизить загрязнение окружающей среды, объявило на этой неделе министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

По оценкам аналитиков S&P Global Platts, этот шаг подстегнет спрос на СПГ в Южной Корее, которая и так входит в топ-3 крупнейших потребителей этого вида топлива.

Как отмечает министерство, в настоящее время совокупный налог для компаний на СПГ составляет 91,4 южнокорейской воны ($0,08) в расчете на 1 кг по сравнению с 36 вонами для угля. С апреля для СПГ налоговая нагрузка составит 23 воны в расчете на кг, для угля - 46 вон.

Изменения затрагивают только сжиженный газ, используемый для выработки электроэнергии, но не для отопления или промышленных нужд.

В 2018 году Южная Корея увеличила закупки СПГ за рубежом на 15% по сравнению с предыдущим годом, до 42,7 млн тонн.

С марта до конца июня 2018 года власти страны закрыли еще четыре угольных электростанции, проработавшие более 30 лет каждая, в рамках программы перехода на более чистые источники энергии.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Иy обещал снизить долю угля в структуре энергогенерации с 43,1% в 2017 году до 36,1% в 2030 году. Вместе с тем планируется увеличить долю СПГ с 16,9% до 18,8% за тот же период, возобновляемых источников энергии - с 6,7% до 20%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРЕЯ, СПГ, НАЛОГИ, СПРОС


Похожие новости


Крупнейшее в мире судно строят в Южной Корее

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]