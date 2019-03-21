Правоохранительные органы осматривают помещения Зимнего дворца после сообщений о минировании.

Как сообщили в Эрмитаже, утром в четверг несколько сотрудников музея получили по электронной почте письма с информацией о минировании здания. На место происшествия были вызваны специалисты силовых структур.

"Сотрудниками Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии проводится осмотр экспозиционных залов и служебных помещений. Музей закрыт на вход, открытие состоится после завершения проверки", - говорится в сообщении музей в социальной сети "ВКонтакте".

В пресс-службе Эрмитажа "Интерфаксу" уточнили, что музей в четверг не успел открыться для посетителей, на месте находились только сотрудники музея, которых эвакуировали.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях в четверг, в Петербурге эвакуируют торговые центры, школы, рынки, университеты.