Правая оппозиция грозит бойкотировать заседания нового парламента Молдавии

Сопредседатель проевропейского блока ACUM ("Сейчас") Андрей Нэстасе не исключает возможности бойкотирования блоком заседаний нового парламента Молдавии в случае отказа рассматривать требования правой оппозиции.
"Перед началом заседания парламента (назначено на 14.00 мск четверга - ИФ) мы проводим акцию протеста против олигархического режима. Вместе с гражданами мы будем требовать от всех депутатов нового парламента добиться освобождения захваченных олигархом Владом Плахотнюком (лидер Демпартии) государственных учреждений, освобождения политических заключенных и соблюдения демократических норм", - сказал А.Нэстасе журналистам в четверг.
Решение относительно дальнейших действий правой оппозиции, отметил А.Нэстасе, будет принято в ходе акции протеста. Он не исключил возможности "проведения бойкота заседаний нового парламента".
"Мы посоветуемся с гражданами, как нам лучше поступить, чтобы защитить их права и интересы. Ясно одно - мы будем вместе с людьми, или в парламенте, или на площади", - добавил А.Нэстасе.
Накануне президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о созыве в четверг первого заседания парламента, избранного в ходе выборов 24 февраля.
Почти одновременно с подписанием указа две судебные инстанции в разных районах Молдавии вынесли приговоры двум лидерам правой оппозиции.
Позднее правая оппозиция заявила, что организует акцию протеста перед первым заседанием нового парламента, чтобы требовать освобождения "политических заключенных".
По итогам состоявшихся 24 февраля выборов, в новом парламенте Молдавии будут представлены четыре партии. Пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте, правящая сейчас Демократическая партия - 30 депутатских мандатов, проевропейский блок ACUM - 26 депутатов, Партия Шора - семь мест в парламенте. Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах.
Ожидается, что на первом заседании парламента выступит президент и будет принято решение о формировании парламентских фракций. После этого, в заседании будет объявлен перерыв для проведения консультаций по формированию руководящих органов парламента, после чего предстоит сформировать парламентское большинство и утвердить состав нового правительства. Ожидается, что перерыв будет продолжаться несколько дней.
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