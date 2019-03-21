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Дальнее зарубежье 21.03.2019 13:20

На химзаводе в китайском Яньчэне произошел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв прогремел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, передают местные СМИ.

Инцидент произошел на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов. Он расположен в городе Яньчэн провинции Цзянсу.

По данным китайских СМИ, в результате взрыва есть пострадавшие. Их число уточняется.

Отмечается, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода.

Причина взрыва пока не установлена.

Между тем китайское агентство по оценке сейсмической активности сообщило, что зафиксировало в районе провинции Цзянсу землетрясение магнитудой 3.

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Тэги: КИТАЙ, ХИМЗАВОД, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]