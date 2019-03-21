На химзаводе в китайском Яньчэне произошел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв прогремел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, передают местные СМИ.

Инцидент произошел на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов. Он расположен в городе Яньчэн провинции Цзянсу.

По данным китайских СМИ, в результате взрыва есть пострадавшие. Их число уточняется.

Отмечается, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода.

Причина взрыва пока не установлена.

Между тем китайское агентство по оценке сейсмической активности сообщило, что зафиксировало в районе провинции Цзянсу землетрясение магнитудой 3.