Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.03.2019 13:24

Эрмитаж открылся в четверг с опозданием из-за угрозы минирования

В Петербурге Государственный Эрмитаж в четверг открылся для посетителей на пару часов позже обычного после проверки, вызванной угрозой минирования.

"Подозрительных предметов на территории Эрмитажа обнаружено не было. Основной музейный комплекс и Главный штаб Государственного Эрмитажа работают в обычном режиме", - сообщается в четверг на странице музей в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщалось, утром в четверг несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте письма с информацией о минировании здания. На место происшествия были вызваны специалисты силовых структур.

Сотрудники музей были эвакуированы, посетителей в Эрмитаже к этому моменту в музее еще не было.

О проверке анонимных сообщений информировали Исаакиевский собор и Мариинский театр.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях в четверг, в Петербурге эвакуируют торговые центры, школы, рынки, университеты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЭРМИТАЖ, МИНИРОВАНИЕ, ПРОВЕРКА


Похожие новости


В Петербурге "заминировали" Эрмитаж, музей закрыт Эрмитаж потратит более 1 млн рублей на борьбу с тараканами, клопами и крысами Суд подтвердил долг экс-подрядчика Эрмитажу в размере 875 млн рублей Архиерей впервые за сто лет совершил литургию в Эрмитаже Эрмитаж отменяет плату за некоммерческую фотосъемку в музее Эрмитаж оцифровал треть коллекции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]