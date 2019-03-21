В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

В Амстердаме с 2020 года полностью запретят организованные туры по кварталу красных фонарей в рамках борьбы с массовым туризмом, сообщает портал DutchNews.
"Организованные туры по кварталу красных фонарей будут полностью запрещены с 1 января 2020 года. Также до 15 человек будет ограничено максимальное число туристов в экскурсионных группах в других частях исторического центра", - пишет портал.
Как уточняет DutchNews, меры направлены на сокращение числа туристов в исторической части Амстердама, от обилия которых страдают местные жители.
По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей. В пиковые часы в группы набирается по 28 человек.
Ранее муниципалитет Амстердама ввел некоторые ограничения для туристов. Среди них закрытие для посещения нескольких улиц квартала красных фонарей, запрет на использование путешественниками "пивных велосипедов" и так далее.
По мнению властей, эти меры должны уменьшить столпотворение в центре города, улучшить доступ к историческим и культурным достопримечательностям и сократить число пьяных и буйных гостей.
Ежегодно Амстердам посещают около 18 млн иностранных туристов, это больше, чем все население Нидерландов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»