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Туризм 21.03.2019 19:12

В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

В Амстердаме с 2020 года полностью запретят организованные туры по кварталу красных фонарей в рамках борьбы с массовым туризмом, сообщает портал DutchNews.

"Организованные туры по кварталу красных фонарей будут полностью запрещены с 1 января 2020 года. Также до 15 человек будет ограничено максимальное число туристов в экскурсионных группах в других частях исторического центра", - пишет портал.

Как уточняет DutchNews, меры направлены на сокращение числа туристов в исторической части Амстердама, от обилия которых страдают местные жители.

По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей. В пиковые часы в группы набирается по 28 человек.

Ранее муниципалитет Амстердама ввел некоторые ограничения для туристов. Среди них закрытие для посещения нескольких улиц квартала красных фонарей, запрет на использование путешественниками "пивных велосипедов" и так далее.

По мнению властей, эти меры должны уменьшить столпотворение в центре города, улучшить доступ к историческим и культурным достопримечательностям и сократить число пьяных и буйных гостей.

Ежегодно Амстердам посещают около 18 млн иностранных туристов, это больше, чем все население Нидерландов.

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Тэги: АМСТЕРДАМ, ТУРИЗМ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]