Меркель допускает краткий перенос Brexit, если британский парламент одобрит соглашение с ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что допускает краткий перенос Brexit, если британский парламент одобрит соглашение с ЕС.
"Уверена, что о коротком продлении срока можно говорить положительно", - сказала канцлер в четверг, выступая в бундестаге с правительственным заявлением перед саммитом ЕС.
В то же время, отметила она, если британский парламент не проголосует за соглашение с ЕС, то, очевидно, придется проводить новую встречу лидеров ЕС.
"Мы активно работаем над упорядоченным выходом и так же активно готовимся к тому, что он может быть неотрегулированным", - указала канцлер.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите на этой неделе.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 30 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана
Алиев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана
Эгейский контейнерный терминал Petlim переименован в SOCAR Terminal
ЕК одобрила слияние Wintershall и DEA
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь сократились на 3%
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4
Российских космонавтов не будут привлекать к наземным экспериментам по моделированию полёта в дальний космос
Туристический рынок Египта восстанавливается рекордными темпами
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»