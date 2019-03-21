Глава Минфина США прибудет на переговоры в Китай 28-29 марта - минкоммерции КНР

Министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер посетят Китай в конце марта, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.
Визит состоится 28-29 марта, стороны намерены обсудить спорные торговые вопросы.
После этих переговоров в Вашингтон отправится вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Этот визит запланирован на начало апреля.
Ранее Пекин выразил надежду на успешное завершение консультаций по торговле с США. Вместе с тем президент США Дональд Трамп ранее в марте заявил, что "не торопится" с заключением соглашения с КНР.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»