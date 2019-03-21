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Дальнее зарубежье 21.03.2019 14:45

Глава Минфина США прибудет на переговоры в Китай 28-29 марта - минкоммерции КНР

Министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер посетят Китай в конце марта, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

Визит состоится 28-29 марта, стороны намерены обсудить спорные торговые вопросы.

После этих переговоров в Вашингтон отправится вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Этот визит запланирован на начало апреля.

Ранее Пекин выразил надежду на успешное завершение консультаций по торговле с США. Вместе с тем президент США Дональд Трамп ранее в марте заявил, что "не торопится" с заключением соглашения с КНР.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]