Иностранные государства должны РФ почти $40 млрд с учетом советских долгов - проспект

Обязательства иностранных государств перед РФ на 1 февраля 2019 года составляли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.

В эту сумму входят и требования по обязательствам перед бывшим СССР.

Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства обслуживать внешние долги, взамен получив право взыскивать предоставленные другим странам кредиты. Однако в большинстве случаев взыскание не представляется возможным, сказано в проспекте, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

По данным на начало 2016 года "советские" долги перед РФ составляли $34 млрд.