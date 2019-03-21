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СНГ 21.03.2019 16:00

Иностранные государства должны РФ почти $40 млрд с учетом советских долгов - проспект

Обязательства иностранных государств перед РФ на 1 февраля 2019 года составляли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.

В эту сумму входят и требования по обязательствам перед бывшим СССР.

Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства обслуживать внешние долги, взамен получив право взыскивать предоставленные другим странам кредиты. Однако в большинстве случаев взыскание не представляется возможным, сказано в проспекте, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

По данным на начало 2016 года "советские" долги перед РФ составляли $34 млрд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНФИН, ДОЛГ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]