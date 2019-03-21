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Регион 21.03.2019 15:17

Назарбаев не советовался с Путиным по поводу преемника - Кремль

Ушедший в Казахстане с президентского поста Нурсултан Назарбаев не советовался с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу своего преемника, но в силу особых отношений двух стран и двух лидеров счел необходимым проинформировать российского коллегу заранее о своем решении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нурсултан Абишевич не советовался и, безусловно, об этом не могло идти и речи. Но он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после телефонного разговора (Н.Назарбаева и В.Путина)", - сказал Д.Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, обсуждал ли Н.Назарбаев с президентом РФ кандидатуру своего преемника.

Как подчеркнул Д.Песков, "это, наверное, такая дань особым союзническим, дружественным отношениям наших двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Н.Назарбаева и В.Путина".

Исполняющим обязанности президента Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев.

Поясняя, почему пресс-служба президента РФ не сообщала официально о телефонном разговоре В.Путина и Н.Назарбаева, Д.Песков отметил, что этот разговор "носил особый характер - президент Казахстана счел возможным и необходимым заранее уведомить В.Путина о своем решении".

"И мы в данном случае посчитали корректным сделать так, чтобы наши казахстанские партнеры сами дали информацию о разговоре в том объеме, который они считают необходимым - что и было сделано", - сказал представитель Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, НАЗАРБАЕВ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]