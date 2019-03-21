Назарбаев не советовался с Путиным по поводу преемника - Кремль

Ушедший в Казахстане с президентского поста Нурсултан Назарбаев не советовался с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу своего преемника, но в силу особых отношений двух стран и двух лидеров счел необходимым проинформировать российского коллегу заранее о своем решении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нурсултан Абишевич не советовался и, безусловно, об этом не могло идти и речи. Но он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после телефонного разговора (Н.Назарбаева и В.Путина)", - сказал Д.Песков журналистам.
Так он ответил на вопрос, обсуждал ли Н.Назарбаев с президентом РФ кандидатуру своего преемника.
Как подчеркнул Д.Песков, "это, наверное, такая дань особым союзническим, дружественным отношениям наших двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Н.Назарбаева и В.Путина".
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Поясняя, почему пресс-служба президента РФ не сообщала официально о телефонном разговоре В.Путина и Н.Назарбаева, Д.Песков отметил, что этот разговор "носил особый характер - президент Казахстана счел возможным и необходимым заранее уведомить В.Путина о своем решении".
"И мы в данном случае посчитали корректным сделать так, чтобы наши казахстанские партнеры сами дали информацию о разговоре в том объеме, который они считают необходимым - что и было сделано", - сказал представитель Кремля.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»