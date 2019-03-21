Главного фигуранта дела о краже $1 млрд из банковской системы Молдавии предлагают избрать спикером молдавского парламента

Самая малочисленная фракция в парламенте Молдавии - партии Шора (семь депутатов) - предложила своего лидера Илона Шора на пост председателя парламента.

"Мы считаем, что парламент должен оперативно начать работу. Так как создание коалиции между партиями представляется затруднительным, избрание спикера может затянуться. А этот вопрос, согласно законодательству, необходимо решать на первом заседании", - заявила в четверг в парламенте заместитель председателя партии Марина Таубер.

"В связи с этим, мы предлагаем остальным фракциям компромисс - поддержать нашу кандидатуру на пост спикера и идти дальше. Мы уверены, что Илан Шор справится с этой должностью, как он справляется и на посту мэра Оргеева", - сказала она.

Комментируя слухи о причастности депутатов партии Шора к краже миллиарда долларов из банковской системы, она заявила, что по этому поводу "должен высказаться суд".

"Мы же заявляем о том, что готовы содействовать объективному расследованию. Чтобы этому не мешать, мы заявляем о готовности отказаться от депутатского иммунитета", - заявил М.Таубер.

В четверг в Кишиневе проходит первое заседание нового парламента, избранного 24 февраля.

В новом парламенте Молдавии представлены четыре партии. Пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте, правящая сейчас Демократическая партия - 30 депутатских мандатов, проевропейский блок ACUM - 26 депутатов, Партия Шора - семь мест в парламенте. Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах.

На прошлой неделе Партия социалистов и Демократическая партия по отдельности предложили блоку ACUM начать переговоры по созданию парламентского большинства.

Однако правая оппозиция категорически отказалась как от сотрудничества с социалистами, так и с Демпартией.

ACUM заявил, что "предпочитает оставаться в оппозиции, но не вести переговоры с ворами и бандитами, которые обокрали страну".

В то же время все три партии не допускают коалиции с партией Шора, так как И.Шор является главным фигурантом по делу о краже в 2014 году миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.

Как сообщалось, известный молдавский предприниматель И.Шора является супругом певицы Жасмин. Он был председателем Совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк"), а также одним из основных акционеров этого банка и двух других "Banca Sociala" и "Unibank". В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около одного миллиарда евро, что составляет 20% ВВП Молдавии.

В октябре 2015 года И.Шор осуществил "явку с повинной" в Национальный Центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), на 10 страницах изложив прокурорам историю "коррупционных действий" со стороны бывшего премьер-министра Влада Филата.

По его словам, за оказание различных услуг и благоприятствование бизнесу И.Шора, В.Филат получил от него за эти годы около $250 млн. На основании его показаний В.Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы. Приговор был вынесен 27 июня 2016 года.

Через год был осужден и сам И.Шор. Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам тюремного заключения, но он до сих пор остается на свободе, так как решение суда вступает в силу после рассмотрения в Апелляционной палате Молдавии.

Апелляционная палата все время откладывает заседания. За это время бизнесмен стал мэром города Оргеева, создал партию своего имени, активно занимается благотворительностью, открыл сеть социальных магазинов. А по итогам выборов 24 февраля прошел в парламент.

На парламентских выборах Партия Шора получила семь мандатов в парламенте - два по округам и пять по общенациональному округу.