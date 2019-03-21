В пострадавшем от удара циклона Мозамбике продолжаются операции по спасению 15 тыс. человек, которые оказались отрезаны от внешнего мира, передают африканские СМИ со ссылкой на министерство окружающей среды страны.
Ранее, по данным главы министерства Селзу Коррейи, спасателям удалось вызволить около 3 тыс. человек. В основном это люди, которые пытались укрыться от ветра и ливней на верхних этажах зданий.
Вместе с тем он заявил, что число жертв наводнения и циклона в Мозамбике достигло 217 человек, ранее сообщалось примерно о 200 погибших.
Также благодаря свежим спутниковым снимкам стало известно, что зона наводнения составляет около 3 тыс. квадратных километров.
Ранее сообщалось, что число жертв циклона в трех странах - в Зимбабве, Малави и Мозамбике - оценивается в 300 человек. Во все эти страны циклон принес с собой масштабные разрушения инфраструктуры, десятки тысяч человек лишились своих домов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»