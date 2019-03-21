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ТЭК 21.03.2019 15:55

Эгейский контейнерный терминал Petlim переименован в SOCAR Terminal

Контейнерный терминал Petlim в Турции будет действовать под названием SOCAR Terminal, сообщают турецкие СМИ.

«После приобретения 100% компании APM Terminalleri Liman Isletmeciligi A.S, с декабря 2018 года эксплуатацию терминала Petlim осуществляет SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» компании SOCAR –ИФ). В рамках стратегии интеграции SOCAR изменила юридическое название терминала и его логотип. Отныне контейнерный терминал Petlim будет называться SOCAR Terminal», - отмечают издания со ссылкой на сообщение SOCAR Turkiye Enerji.

Ранее сообщалось, что SOCAR Turkiye Enerji в 2018 году приобрела у голландской компании APM Terminals единственного турецкого актива - APM Terminalleri Liman Isletmeciligi A.S. Сделка уже одобрена Советом по вопросам конкуренции Турции. Вместе с тем, APM Terminals продолжит управление терминалом.

APM Terminals в феврале 2013 года заключила соглашение с турецкой нефтехимическим комплексом Petkim о создании нового контейнерного терминала в Измире мощностью 1,5 млн TEU в год. Соглашением APM Terminals также получила в использование и управление терминал сроком на 28 лет. Общая стоимость проекта составила $450 млн. Для реализации этого проекта APM Terminals учредила компанию «APM Terminalleri Liman Isletmeciligi A.S.».

Терминал Petlim 6 декабря 2016 года начал коммерческую деятельность в рамках I фазы и принял первое судно. Мощность порта на первом этапе составила 800 тыс. контейнеров в год, после ввода в строй второго этапа этот показатель достигнет 1,5 млн контейнеров.

К настоящему времени завершилось строительство II-ой фазы порта и ожидается получение разрешения на операции в рамках данного этапа. В перспективе мощность порта может быть расширена до 4 млн контейнеров в год.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕРМИНАЛ, НАЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]