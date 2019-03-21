Шесть человек погибли при взрыве на химзаводе в Китае, около 30 ранены

Жертвами взрыва, прогремевшего ранее в четверг на химическом заводе на востоке Китая, стали по меньшей мере шесть человек, передают местные СМИ.
Кроме того, примерно 30 человек получили ранения.
Инцидент произошел на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов. Он расположен в городе Яньчэн провинции Цзянсу.
Отмечается, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода.
Причина взрыва пока не установлена.
Между тем китайское агентство по оценке сейсмической активности сообщило, что зафиксировало в районе провинции Цзянсу землетрясение магнитудой 3.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 30 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана
Алиев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана
Эгейский контейнерный терминал Petlim переименован в SOCAR Terminal
ЕК одобрила слияние Wintershall и DEA
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь сократились на 3%
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4
Российских космонавтов не будут привлекать к наземным экспериментам по моделированию полёта в дальний космос
Туристический рынок Египта восстанавливается рекордными темпами
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»