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Дальнее зарубежье 21.03.2019 16:04

Шесть человек погибли при взрыве на химзаводе в Китае, около 30 ранены

Жертвами взрыва, прогремевшего ранее в четверг на химическом заводе на востоке Китая, стали по меньшей мере шесть человек, передают местные СМИ.

Кроме того, примерно 30 человек получили ранения.

Инцидент произошел на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов. Он расположен в городе Яньчэн провинции Цзянсу.

Отмечается, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода.

Причина взрыва пока не установлена.

Между тем китайское агентство по оценке сейсмической активности сообщило, что зафиксировало в районе провинции Цзянсу землетрясение магнитудой 3.

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Тэги: КИТАЙ, ХИМЗАВОД, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]