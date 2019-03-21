США будут противостоять попыткам подрыва стабильности на Ближнем Востоке - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заверил президента Израиля Реувена Ривлина в том, что Вашингтон не позволит "враждебным силам" подрывать стабильность на Ближнем Востоке, сообщает The Jerusalem Post.
"У США есть моральное и политическое обязательство: не допустить, чтобы враждебные силы подрывали региональную стабильность. И это именно то, что мы будем делать", - сказал М.Помпео, обращаясь к президенту Израиля.
Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил исключительные отношения между США и Израилем.
"Вы знаете, что у Израиля нет друзей лучше, чем США. И это не пустые слова, это то, что мы делаем ежедневно в интересах обеих стран", - заявил госсекретарь США.
Р.Ривлин со своей стороны сказал, что Израиль ценит поддержку США и назвал Вашингтон "великим другом Израиля".
"США - самый главный важный стратегический союзник Израиля, и мы очень ценим то, что вы делаете для безопасности Израиля и региона", - подчеркнул президент Израиля.
М.Помпео прибыл в Израиль накануне. Перед этим он посетил Кувейт. Ожидается, что следующей остановкой госсекретаря США в рамках его турне по Ближнему Востоку станет Ливан.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»