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Дальнее зарубежье 21.03.2019 16:20

США будут противостоять попыткам подрыва стабильности на Ближнем Востоке - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заверил президента Израиля Реувена Ривлина в том, что Вашингтон не позволит "враждебным силам" подрывать стабильность на Ближнем Востоке, сообщает The Jerusalem Post.

"У США есть моральное и политическое обязательство: не допустить, чтобы враждебные силы подрывали региональную стабильность. И это именно то, что мы будем делать", - сказал М.Помпео, обращаясь к президенту Израиля.

Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил исключительные отношения между США и Израилем.

"Вы знаете, что у Израиля нет друзей лучше, чем США. И это не пустые слова, это то, что мы делаем ежедневно в интересах обеих стран", - заявил госсекретарь США.

Р.Ривлин со своей стороны сказал, что Израиль ценит поддержку США и назвал Вашингтон "великим другом Израиля".

"США - самый главный важный стратегический союзник Израиля, и мы очень ценим то, что вы делаете для безопасности Израиля и региона", - подчеркнул президент Израиля.

М.Помпео прибыл в Израиль накануне. Перед этим он посетил Кувейт. Ожидается, что следующей остановкой госсекретаря США в рамках его турне по Ближнему Востоку станет Ливан.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]