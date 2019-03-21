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ТЭК 21.03.2019 17:13

Страны Средиземноморья и США продолжают обсуждение газотранспортного проекта EastMed

Израиль, Кипр и Греция при участии Соединенных Штатов обсудили в среду в Иерусалиме проект поставок израильского газа в Европу, сообщила общеарабская газета аль-Кудс аль-Арабий.

Проект, названный EastMed, стоимостью около 6 млрд евро предполагает строительство к 2025 году газопровода через Средиземное море протяженностью 2100 км. Маршрут газопровода мощностью 12-16 млрд куб. м проляжет от израильского шельфового месторождения Левиафан через Кипр и Грецию в Италию.

В шестой по счету встрече на высшем уровне, посвященной данному проекту, приняли участие премьер-министры Израиля и Греции, президент Кипра, а также находившийся в Израиле с визитом госсекретарь США Майк Помпео.

Газета отмечает, что высокопоставленные представители средиземноморских государств приветствовали участие США в этом раунде переговоров, расценив его как поддержку данному проекту.

Издание не сообщает о теме и результатах переговоров.

Греция, Израиль, Италия и Кипр подписали меморандум о взаимопонимании по поддержке строительства EastMed, который соединит месторождения в Восточном Средиземноморье с Европой, в декабре 2017 года.

В соответствии с подписанным документом четыре страны подтвердили свои намерения по сотрудничеству в области развития и имплементации проекта, а также признали его жизнеспособным и стратегически важным для Евросоюза и других его участников.

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Тэги: СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ГАЗ, EASTMED, ОБСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]