Страны Средиземноморья и США продолжают обсуждение газотранспортного проекта EastMed

Израиль, Кипр и Греция при участии Соединенных Штатов обсудили в среду в Иерусалиме проект поставок израильского газа в Европу, сообщила общеарабская газета аль-Кудс аль-Арабий.
Проект, названный EastMed, стоимостью около 6 млрд евро предполагает строительство к 2025 году газопровода через Средиземное море протяженностью 2100 км. Маршрут газопровода мощностью 12-16 млрд куб. м проляжет от израильского шельфового месторождения Левиафан через Кипр и Грецию в Италию.
В шестой по счету встрече на высшем уровне, посвященной данному проекту, приняли участие премьер-министры Израиля и Греции, президент Кипра, а также находившийся в Израиле с визитом госсекретарь США Майк Помпео.
Газета отмечает, что высокопоставленные представители средиземноморских государств приветствовали участие США в этом раунде переговоров, расценив его как поддержку данному проекту.
Издание не сообщает о теме и результатах переговоров.
Греция, Израиль, Италия и Кипр подписали меморандум о взаимопонимании по поддержке строительства EastMed, который соединит месторождения в Восточном Средиземноморье с Европой, в декабре 2017 года.
В соответствии с подписанным документом четыре страны подтвердили свои намерения по сотрудничеству в области развития и имплементации проекта, а также признали его жизнеспособным и стратегически важным для Евросоюза и других его участников.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»