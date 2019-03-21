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Дальнее зарубежье 21.03.2019 17:33

Мэй выразила надежду на согласованный с ЕС Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в четверг отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, готово ли будет Соединенное Королевство покинуть ЕС без согласованного с Брюсселем соглашения.

На вопросы журналистов, заданные в преддверии саммита ЕС в Брюсселе, на котором она обратится к лидерам 27 государств с просьбой продлить срок выхода Британии из ЕС до 30 июня 2019 года, Т.Мэй заявила, что не теряет надежду на то, что Палата общин одобрит соглашение по Brexit, согласованное британским правительством с ЕС.

"Я искренне надеюсь на то, что мы выйдем (из ЕС - ИФ) с соглашением", - заявила она.

Т.Мэй также добавила, что продолжает свою работу с членами парламента над тем, чтобы убедить их одобрить согласованную ею в прошлом году с ЕС сделку.

"Я работаю над тем, чтобы парламент смог одобрить сделку, и короткое продление (действия статьи 50 Лиссабонского договора - ИФ) даст мне эту возможность", - убеждена британский премьер.

"Я здесь, чтобы обсудить с моими коллегами-лидерами просьбу о короткой отсрочке - до июня", - добавила она.

Ранее сообщалось, что более 800 тыс. британцев поддержали петицию за отмену Brexit.

Вечером в среду Т.Мэй выступила с обращением к британцам, в котором, в частности, обвинила парламент в проблемах с Brexit.

"Парламент сделал все возможное, чтобы избежать выбора. Все, о чем говорили члены парламента - это то, чего они не хотят", - заявила Т.Мэй.

В то же время Т.Мэй заявила, что сама она поддерживает подданных Великобритании и понимает, что они устали от внутренней борьбы и политических игр.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МЭЙ, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]