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Дальнее зарубежье 21.03.2019 17:18

Более 800 тысяч британцев поддержали петицию за отмену Brexit

Петиция с требованием к властям Великобритании не выходить из ЕС по состоянию на четверг набрала более 830 тыс. голосов.

"Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение Великобритании в ЕС", - говорится в комментарии к петиции.

Парламент страны теперь рассмотрит, станет ли он выносить на дебаты эту петицию, так как она набрала более 100 тыс. голосов. Кроме того, петиция набрала достаточное количество голосов, чтобы и британское правительство дало на нее ответ.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг в эфире радио BBC 4 сообщил, что прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующей процесс выхода стран из ЕС, возможно, но это "очень маловероятно".

Из-за высокой посещаемости сайт британского парламента, посвященный петициям, работал утром в четверг с перебоями, сообщает телеканал BBC. В настоящее время работа сайта стабильна.

Петицию распространяли в соцсетях члены британского парламента, в том числе депутат от Либеральных демократов Том Брейк и член Шотландской национальной партии Пит Уишарт.

Петицию составила Маргарет Энн Георгиаду. По данным СМИ, ранее она была преподавателем в университете.

"Я, как и все, кто поддерживает сохранение Великобритании в ЕС, очень устала от того, что нас так долго заставляли молчать и игнорировали", - сказала автор телеканалу BBC.

Она отметила, что на протяжении недели петиция не могла набрать много голосов, но затем стала популярна.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПЕТИЦИЯ, BREXIT

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]