Помпео потребовал от Каракаса вернуть свободу соратнику Гуайдо

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Венесуэлы немедленно вернуть свободу близкому соратнику лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо - Роберто Марреро.
"США осуждают действия сил безопасности Мадуро и задержание Роберто Марреро - руководителя аппарата временного президента Гуайдо. Мы призываем немедленно освободить этого человека", - написал он в Twitter в четверг.
М.Помпео отметил, что США определять, кто конкретно несет ответственность за задержание оппозиционера.
Как сообщалось, ранее в четверг провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы оппозиционер Х.Гуайдо сообщил о задержании сотрудниками сил безопасности Р.Марреро.
"Похитили руководителя моего аппарата Роберто Марреро", - написал он в Twitter, призвав немедленно вернуть этому человеку свободу.
В свою очередь, латиноамериканские СМИ передают, что сотрудники полиции пытались задержать и члена оппозиционной партии "Народная воля" депутата Национальной ассамблеи Серхио Вергару.
С.Вергара, в свою очередь, опубликовал в Twitter видео, в подписи к которому он рассказал, что утром в пятницу представители власти "незаконно ворвались" в его дом. Р.Марреро, по его словам, "похитили", а его самого - оставили на свободе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»