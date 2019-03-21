40 человек погибли при крушении парома в Ираке

Крушение парома близ города Мосул в Ираке привело к гибели по меньшей мере 40 человек, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на местную полицию и медиков.

По данным изданий, судно следовало по реке Тигр. Причиной потопления парома, вероятно, стало то, что судно было переполнено.

Никаких других деталей пока не приводится.