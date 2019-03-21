Макрон выступает за максимально короткий перенос срока Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон не возражает против переноса Brexit, но на небольшой срок.

"Речь должна идти о техническом переносе, и он должен быть как можно более коротким", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Э.Макрон подчеркнул, что перенос Brexit будет возможен только при условии поддержки британским парламентом сделки о будущих отношениях, согласованной британским правительством с ЕС.