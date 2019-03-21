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Дальнее зарубежье 21.03.2019 19:57

Макрон выступает за максимально короткий перенос срока Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон не возражает против переноса Brexit, но на небольшой срок.

"Речь должна идти о техническом переносе, и он должен быть как можно более коротким", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Э.Макрон подчеркнул, что перенос Brexit будет возможен только при условии поддержки британским парламентом сделки о будущих отношениях, согласованной британским правительством с ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРАНЦИЯ, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]