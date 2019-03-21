Виноделам Германии не хватает бутылок для розлива продукции

Виноделы Германии вынуждены ограничивать производство, несмотря на самый высокий урожай за десятилетие, поскольку им не хватает бутылок для розлива вина.

Период ожидания поставок в некоторых случаях достигает трех месяцев, заявил представитель Немецкого института виноделия (DWI) Эрнст Бюшер агентству Bloomberg.

По данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), в 2018 году Германия собрала урожай винограда, достаточный для производства 9,8 млн гектолитров вина по сравнению с 7,5 млн гектолитров в 2017 году.

Урожаи были выше обычного в большинстве европейских стран, включая Италию, Испанию и Францию. В среднем прирост к 2017 году составил около 20%. Из-за этого немецким виноделам не удалось воспользоваться опытом прошлых лет и импортировать бутылки, когда они столкнулись с дефицитом, отметил Э.Бюшер.

Кроме того, нехватка стеклянной тары может объясняться и всплеском спроса со стороны производителей безалкогольных напитков, в том числе соков. Их заказы обычно больше, проще и более предсказуемы, чем запросы виноделов, поэтому для заводов стеклотары они выгоднее.