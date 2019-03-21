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Регион 21.03.2019 18:37

Американские санкции не помешают Ирану усилить оборонную мощь - аятолла Хаменеи

Тегеран продолжит наращивать оборонный потенциал, несмотря на давление со стороны США, заявил руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Мы продолжим увеличивать оборонную мощь Ирана, несмотря на давление Америки и наших врагов. Мы должны поднять Иран до такого уровня, чтобы враги понимали, что они не могут угрожать Ирану", - сказал он в эфире национального телевидения.

При этом А.Хаменеи выразил убеждение, что санкции США благотворно скажутся на экономике страны.

"Американские санкции сделают Иран самодостаточным", - подчеркнул иранский лидер.

США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий и восстановили санкции в отношении Ирана.

Остальные участники ядерной сделки - Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - придерживаются достигнутого в 2015 году соглашения, которое подразумевает снятие санкций с Тегерана, и рассчитывают на сотрудничество с Ираном.

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Тэги: ИРАН, США, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]