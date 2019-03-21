Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.03.2019 18:56

Число жертв крушения парома в Ираке достигло 60

Крушение парома близ города Мосул в Ираке привело к гибели по меньшей мере 60 человек, сообщает в четверг издающаяся в ОАЭ газета The National.

Ранее сообщалось о 40 погибших. Большинство жертв - женщины и дети, которые не умели плавать.

Один из иракских парламентариев распространил в Twitter видео, на котором запечатлен трагический инцидент. На записи видно, как люди пытаются выбраться из воды, однако им это не удается из-за сильного течения реки. На помощь пассажирам парома были направлены три лодки.

По данным СМИ, судно следовало по реке Тигр. Причиной потопления парома, вероятно, стало то, что судно было переполнено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, ПАРОМ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


Похожие новости


Число жертв крушения парома в Ираке выросло до 85 человек 40 человек погибли при крушении парома в Ираке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]