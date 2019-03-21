Число жертв крушения парома в Ираке достигло 60

Крушение парома близ города Мосул в Ираке привело к гибели по меньшей мере 60 человек, сообщает в четверг издающаяся в ОАЭ газета The National.

Ранее сообщалось о 40 погибших. Большинство жертв - женщины и дети, которые не умели плавать.

Один из иракских парламентариев распространил в Twitter видео, на котором запечатлен трагический инцидент. На записи видно, как люди пытаются выбраться из воды, однако им это не удается из-за сильного течения реки. На помощь пассажирам парома были направлены три лодки.

По данным СМИ, судно следовало по реке Тигр. Причиной потопления парома, вероятно, стало то, что судно было переполнено.